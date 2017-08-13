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Osmaniye Belediyesi kurban fiyatını belirlemeyecek

- Osmaniye Belediyesi, itirazlar üzerine yeniden toplanan komisyonda fiyat tespit komisyonunda uzlaşma sağlanamadığı için bu yıl kurban fiyatının belirlenmeyeceğini duyurdu



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Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Belediyesi, komisyonda uzlaşma sağlanamadığı için bu yıl kurban fiyatının belirlenmeyeceğini duyurdu.

10 Ağustos'ta Osmaniye Belediyesi'nin başkanlığında kurulan komisyon kurbanlıkların satış fiyatlarını Koyun-Keçi 17-20 TL, Tosun 17-19 TL olarak açıklamıştı.Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, komisyonun yeniden toplanarak kurban fiyatlarının yeniden belirleneceğini belirtmişti.

Osmaniye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada komisyonun fiyat üzerinde uzlaşamadığı belirtilerek bu yıl kurban fiyatı belirlenmeyeceği açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Bugüne kadar belediyemiz başkanlığında toplanan, Kasaplar Odası, İl Gıda Tarım Müdürlüğünün de temsil edildiği "İl Kurban Fiyat Belirleme komisyonu" ikinci kez toplanmış fakat fiyat üzerinde uzlaşılması mümkün olmamıştır.

Bu yıl ülkemizde ve dünyada oluşan konjonktür et fiyatları ile ilgili ortak bir görüş oluşmasına engel olmuştur. Aslen belediyemizin böyle bir fiyat belirleme yetkisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sebepler nedeni ile bu yıl kurban fiyatı belirlenmeyecektir" İfadelerine yer verildi.

(RSL-Y)



13.08.2017 12:24:23 TSI

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