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Adana, Tapan Şöleni'nde buluştu

- 11. Tapan Şöleni binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi

- Şölende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Tapan zenginleşir, kalkınırsa Adana kalkınır" dedi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - 11. Tapan Şöleni binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Şölende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Tapan zenginleşir, kalkınırsa Adana kalkınır" dedi

11. Tapan Şöleni, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İmamoğlu Belediye Başkanı Gazi Adamhasan, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, siyasi partilerin meclis üyeleri, ilçe başkanları ve binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi.

Şölende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 11. Tapan Şöleni'nde Tapan'da olmaktan bahtiyar olduğunu aktarırken "Bugün ülkemizin demokrasi ve dayanışması için çok takdire şayan bir tablo var burada. Allah memleketimizin geleceğinde bu huzur tablosunu daim etsin" diyerek şölen alanındaki birlik ve beraberlikten duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Dünya'nın küçüldüğünü, 21. yüzyıl Türkiye'sine çağdaş ve modern bir kimlik atfetmek istenildiğinde Tapan'da hala yol ve alt yapı çalışıyor olmanın Büyükşehir Belediyesi'nin övüneceği bir şey olmadığını, bunların bu zaman kadar halledilmiş olması gerektiğini söyleyen Başkan Sözlü, "Feke için yeni bir kaynak bulduk, Feke'nin kaynağını bu bölgeye aktardık. Geniş bir coğrafyada maddi imkansızlıklarla mücadele ediyoruz. Adana'dan Tapan, Feke gibi ana güzergahlar 6000 kilometre. Büyükşehir Belediyesi olarak hasat zamanı köy yollarına giriyoruz ilçe belediyelerine de yardımcı oluyoruz. Ancak hiç bir zaman enkaz edebiyatı yapmadık, yapmayacağız; bölgeye bir de spor salonu yapacağız" dedi.

Bölgenin nüfusunun artmasını arzu ettiklerini belirten Başkan Sözlü, "Bu bölgenin küçük bir Avrupa kasabası gibi gelişme potansiyeli var. Bölge ihmal edilmişliğini gidermelidir. Yılların ihmal edilmişliğine rağmen bu bölgenin insanı devletine baş kaldırmamış, aksine her durumda ve şartta Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin diyebilme vakarını göstermiştir. Allah zor zamanları göstermesin ancak inanıyorum ki ülkemiz, bayrağımız, milletimiz için zor zamanda bu bölgenin insanı gövdesini ortaya koyacaktır. İnsanın olduğu her yer kıymetlidir. Zenginleşmiş ve gelişmiş bir Tapan, Adana'yı da kalkındıracaktır" dedi.

Şölenin sonunda Tapan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Başkan Sözlü'ye bir teşekkür plaketi verildi.

(SRK-Y)



13.08.2017 12:26:01 TSI

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