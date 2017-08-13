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Mikro kredide 6 bin kadına ulaşıldı



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, mikro kredi projesi kapsamında 6 bin kadına ulaşıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan kendi bünyesindeki 8 kadın destek merkezi ile kadınlara yönelik eğitici kurslarına devam ederken, diğer taraftan hamarat eller çarşısı ve mikro kredi projesi ile dezavantajlı ailelere ulaşıyor. Kadınların iş hayatında aktif olabilmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunabilmeleri için devam eden mikro kredi projesi kapsamında 16 yeni bireye daha kredi imkanı sağlandı. Verilen kredileri kuracakları küçük işletmeler için kaynak haline getiren kadınlar desteklerinden ötürü başta Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi olmak üzere projede emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti. Mikro kredi ile birlikte kadınların hayatlarında çok büyük değişimler yaşadığını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mikro kredi Şube Müdürü Asiye Camcı, amaçlarının el birliği sayesinde tüm ailelere ulaşmak olduğunu söyledi. İş kurmak isteyen ancak imkanı olmayan kadınların Büyükşehir Belediyesi mikro kredi projesine başvurduğunu sözlerine ekleyen Camcı, "Buradaki amacımız çalışabilir durumdaki kadınların, küçük sermayelerle desteklenerek ekonomiye kazandırılmasıdır. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak her hafta düzenli olarak mikro kredi dağıtımı yapıyoruz. Bizden kredi alıp, işini kuran ve ekonomik düzeyini yükselten üyelerimizle yollarımızı ayırıyoruz. Bunun dışında şu ana dek 6 bin kadına ulaştık. Koordinasyonlu bir şekilde bu sayıyı daha da yukarı çekmeyi planlıyoruz" dedi.

(AK-SD-Y)



13.08.2017 12:26:11 TSI

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