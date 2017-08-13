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Sıcak havalar vatandaşları bunaltıyor

13 Ağustos 2017 Pazar, 12:24
Sıcak havalar vatandaşları bunaltıyor
Sıcak havalar vatandaşları bunaltıyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Erkut
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, hava sıcaklığına dayanamayan vatandaşlar gölge yerlere yada çaylarda yüzerek serinlemeye çalışıyor.
Hava sıcaklığının 43-44dereceyi gördüğü Adıyaman'da, vatandaşlar serinlemek için ağaç gölgelerinde ve ya çaylarda suda yüzerek serinlemeye çalışırken zaman zaman vatandaşların kendilerini yüksek kayalıklardan suya atlaması ise yürekleri ağza getiriyor. Sıcak havalardan bunalan bazı vatandaşlar Kahta Çayının serin sularına bıraktı. Yaklaşık 10 metre yükseklikte bulunan kayalıklardan kendilerini iki metre derinliğinde olan suya atlayan vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden serinliğin tadını çıkarmaya çalışıyor.
(AE-SD-Y)

13.08.2017 12:26:31 TSI
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