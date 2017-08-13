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Midyat'ta TÜGVA yaz kursunu tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi



(Fotoğraflı)



Bilal Bedir

MARDİN (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Mardin'in Midyat ilçesinde açtığı yaz kursunu tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

TÜGVA Temsilciliğinde düzenlenen törene, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, İlçe Kaymakamı Hüseyin Tekin, TÜGVA Mardin İl Başkanı Mesut Çetin ve davetliler katıldı. Törende konuşan Miroğlu, "Midyat'ta başka programlarımızda vardı, denk geldi, iyi bir buluşma oldu. Ailelerimiz burada, bilhassa annelerimiz, çocuklarını güvenli, emniyetli bir yere teslim etmek istiyorlar. TÜGVA'nın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bazı projelerine destek verme imkanı buluyoruz. Bu çalışmaların ilerde Midyat gençliği için çok önemli olacağını düşünüyorum" dedi.

TÜGVA İl Başkanı Mesut Çetin ise, "TÜGVA olarak amacımız, gençlerimizi, geleceğe en güzel şekilde hazırlamak. Bu gençlere İslami bir şuur kazandırarak bunları memleketine, milletine faydalı birer birey haline getirmek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurslara katılan öğrencilere sertifikaları verildi.

(BB-MP-Y)



13.08.2017 12:28:21 TSI

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