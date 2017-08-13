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Çelikcan: "Biz yapıyoruz, Aksa Gaz, bozuyor"

13 Ağustos 2017 Pazar, 12:28
Çelikcan: "Biz yapıyoruz, Aksa Gaz, bozuyor"
Çelikcan: "Biz yapıyoruz, Aksa Gaz, bozuyor"
- Başkan Çelikcan, Aksa Gaz'ı belediye ile yaptığı protokole uymaya çağırdı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Aksa Gaz'ın Yüreğir Belediyesi ile yaptığı protokole uymadığı, plansız, düzensiz yapılan kazılar ve sürekli bozulan yollar nedeniyle vatandaş ile belediyenin karşı karşıya geldiği bildirildi.
Doğalgaz dağıtım şirketine 'Protokole uy' çağrısı yapan Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Biz yapıyoruz Aksa gaz bozuyor. Milli servet göz göre göre heba oluyor. Vatandaşlarımız da biz de mağduruz. Asfalt yapacağımız yolların tekrar kazılmaması için Aksa gazın alt yapı işlerini tamamlamasını bekliyoruz." dedi.
(SRK-Y)

13.08.2017 12:30:41 TSI
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