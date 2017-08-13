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Konya'da 39 yerleşim biriminin 35 yıllık su ihtiyacı karşılanıyor



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 39 yerleşim biriminin 35 yıllık su ihtiyacını karşılayacak Altınekin Grup Suyu çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Altınekin ilçesinde yürüttüğü grup suyu çalışmalarıyla 39 yerleşim birimine hayat verecek. Sarnıç ve Koçaş kaynakları baz alınarak iki etap halinde yürütülen çalışmalar kapsamında 43 bin metre isale hattı da yapılacak.



Grup suyu projesine ihtiyaç duyulmasının nedenleri

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, grup suyu çalışmasının yapıldığı yerleşim yerlerindeki mevcut içme suyu kaynaklarının iklim şartları, zirai ilaçlamalar ve diğer sebeplerden ötürü kalitesinin bozulduğunu ve miktarlarında azalma olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Bölgede yapılan analizlerde içme suyu kalitesinin 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe' uygun olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca çeşitli dezenfeksiyon, seyreltme veya arıtma yöntemleriyle, nitelikli hale getirilebilecek su kaynaklarındaki miktarların yeterli olmadığı görülmüştür. Bunun yanında mevcut kuyuların mekanik düzeneklerinin bakımı dolayısıyla maliyetinin artması, ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle yaşanan su kesintileri gibi etmenler bölgede grup suyu çalışmasını elzem hale getirmiştir. Yerleşim yerlerinin su ihtiyacını karşılayabilecek en ekonomik ve sürdürülebilir içme suyu sistemi, alternatif projeler içinden değerlendirilerek hazırlanmıştır" dedi.



Altınekin grup suyunun sağlayacağı faydalar

Altınekin Grup Suyu sayesinde yerleşim yerlerindeki vatandaşların içme suyu ihtiyacının yeterli kalitede ve kesintisiz sağlanacağını, bölgelerden gelen rahatsızlıklar ve şikayetlerin giderilmiş olacağını ifade eden Başkan Akyürek, "Proje sayesinde işletme maliyetlerimiz önemli ölçüde azalacak, su kayıp ve kaçaklar minimum seviyeye indirilecek. Yatırımla, Altınekin ilçesine bağlı 21 yerleşim yerinde 14 bin 421, Cihanbeyli ilçesine bağlı 8 yerleşim yerinde 12 bin 300, Kulu ilçesine bağlı 10 yerleşim yerinde 13 bin 236 kişi olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde 39 bin 957 hemşehrimizin 35 yıllık içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacak" diye konuştu.



Grup suyu çalışmaları iki etap halinde yürütülüyor

Altınekin Grup Suyu için 3 farklı su kaynağından yararlanılacağına dikkat çeken Başkan Akyürek, çalışmaların Sarnıç ve Koçaş kaynakları baz alınarak iki etap halinde yürütüleceğini dile getirdi. Başkan Akyürek, "Sarnıç kaynağının, Altınekin merkezi kapsayacak şekilde belirlenen mahallelere iletilmesi sağlanacak. Bu etap çalışmasında 1 adet terfi merkezi inşası yapılacak. 2016 yılında KOSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapımı tamamlanan 2 bin ton ana toplama deposu, 300 ve 100 tonluk aktarma depoları ve mahallelerin mevcut şebeke dağıtım depoları projeye entegre edilerek ekstra yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlandı. Ayrıca teknik olarak uygunluğu tespit edilen 30 kilometre isale hattı bu projeye entegre edilerek ilave yatırım maliyetleri azaltıldı. İkinci etapta ise, Koçaş kaynağının, Koçaş Mahallesi'ni kapsayacak şekilde belirlenen mahallelere iletilmesi sağlanacak. Bu etap çalışmasında 1 adet 500 ton ana toplama deposu inşası yapılacak. Ayrıca teknik olarak uygunluğu tespit edilen 13 kilometre isale hattı bu projeye entegre edilerek ilave yatırım maliyetleri azaltıldı" ifadelerine yer verdi.

(AH-Y)



13.08.2017 12:37:56 TSI

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