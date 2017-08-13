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Evlilik Okulu Projesi büyük ilgi görüyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği Evlilik Okulu Projesi ile evlenecek çiftlerin mutlu birer yuva kurmaları hedefleniyor.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın isteği ile Şubat 2015 tarihinde faaliyete geçirilen okulda evlilik arifesindeki çiftler, uzman psikolog tarafından iletişim, hukuk ve sağlık alanında bilgilendiriliyor. Ailenin milli, manevi ve toplumsal önemini yeni evlenecek çiftlere anlatıp gelecekte doğabilecek sorunlara engel olma, evlilikte iletişim konusunda bilinci artırma, aile yönetimi ve eş uyumu konusunda bilgilendirmeler yapmak amacıyla açılan okulda, mutlu, huzurlu ve sağlıklı evliliğin temellerinin atıldığı kaydedildi.

Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki evlilik okulunda eğitimlerin her Cumartesi günü olduğunu ve şimdiye kadar 700'den fazla çifte eğitim verildiği bildirildi. Uzman Psikolog Melek Arıcı tarafından verilen eğitimlerde çiftlere çeşitli testler de uygulanıp eğitim sonunda yapılan çekilişlerle çiftlere çeşitli hediyeler de veriliyor. Eğitimlere katılan çiftler, bu hizmet için İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'a teşekkür ettiler.

(UK-RFK-Y)



13.08.2017 12:41:18 TSI

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