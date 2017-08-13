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Vali Bilmez, muhtarlarla buluştu



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, merkez ilçe mahalle muhtarları ile toplantıda bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonunda ilgili kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda mahalle muhtarlarıyla tanışan Vali Bilmez, muhtarlarla sohbet etti. Muhtarların mahalleleriyle ilgili taleplerini dinleyen Vali Bilmez, mahalle muhtarlarını tanımak amacıyla toplantı gerçekleştirdiğini söyledi.

Muhtarların devletin mührünü taşıdığına vurgu yapan Vali Bilmez, "Devletin temsilcisi olarak taşıdığınız bu sorumluluk ile devletimizin mahallelerde ki gözü kulağısınız. Temel göreviniz budur, böyle bir misyonunuz var. Mahallelerinizde ki sorunları, eksiklikleri, mahalle sakinlerinin taleplerini bizlere bildirmek ve çözüm aramak sizin en temel görevlerinizdendir. Sizler, elinizde az imkan olmasına rağmen, devletin verdiği görevlerin yanı sıra toplumun size yüklediği bazı görev ve sorumlulukları da taşıyorsunuz. Bir takım küskünlükleri barıştırıyor, anlaşmazlıkların çözümünde rol oynuyorsunuz. Ayrıca mahallinin önemli kanaat önderisiniz. Dolayısıyla yaptığınız iş çok önem taşımaktadır. Ardahan çok güzel bir şehir ve bu şehrin bizlerden beklentisi var. Bu beklentilere cevap verme noktasında hep birlikte elimizi taşın altına koyacağız ve daha güzel bir Ardahan için hep beraber gece gündüz demeden uyumlu bir şekilde çalışacağız. Buna inanıyorum" dedi.

Vali Bilmez ayrıca, her bir mahalle de halk toplantıları düzenleyerek, mahalle sakinleri ile buluşmak, onların taleplerini, şikayetlerini, sorunlarını ve isteklerini dinlemek istediğini söyledi. Muhtarlarla bu konuyu istişare eden Vali Bilmez, böyle bir buluşmanın, sorunların ve taleplerin yerinde çözümü noktasında gerek mahalleler ve gerekse Ardahan için çok önemli olacağını, halk ile idarecilerin kaynaşmasına da daha fazla katkı sağlayacağını kaydetti. Vali Bilmez'in mahalle buluşması teklifini muhtarlar sevinçle karşıladılar.

(OY-Y)



13.08.2017 12:41:50 TSI

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