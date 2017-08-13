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Başkan Sözlü: "Avrupa sınıfta kaldı"

13 Ağustos 2017 Pazar, 12:45
Başkan Sözlü: "Avrupa sınıfta kaldı"
Başkan Sözlü: "Avrupa sınıfta kaldı"
- Avrupa Birliği Gençlik Değişim Projesi kapsamında Türkiye'ye gelen öğrenciler, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Avrupa Birliği Gençlik Değişim Projesi kapsamında 6 ülkeden (Almanya, İtalya, Macaristan, Makedonya, Bulgaristan, İngiltere) 36 öğrenci Türkiye'ye geldi. Türkiye'de birçok şehri gezerek mülteciler konusunda araştırma ve gözlem yapan öğrenciler, Adana'ya gelerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti.
Avrupa'dan gelen gençleri Adana'da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Sözlü, Türkiye'nin Suriye ve Irak gibi Ortadoğu ülkelerine yakınlığından dolayı ciddi problemler yaşadığını söyledi.
Türkiye'de yaklaşık dört milyon Suriyeli mültecinin bulunduğunu, bu mültecilerin yüzde 10'unun Adana'da bulunduğunu aktaran Başkan Sözlü, "Adana'da yaşayan mülteci sayısı tüm Avrupa'da yaşayan mülteci sayısından daha fazla. Avrupa ülkeleri, mültecileri ülkelerinde istemiyorlar. Farklı kültürlerden olanları görünce kendi vatandaşlarının rahatsız olacağını düşünüyorlar. Son dönemde Avrupa, Ortadoğu'da yaşanan hadiseler ve mültecilere yaklaşımı noktasında sınıfta kaldı maalesef" dedi.
Türkiye'nin altı yılı aşkın bir süredir mültecileri kendi imkanlarıyla misafir ettiğini, sokakta yaşayan birkaç mültecinin genel görüntüdeki misafirperverliği zedelemeyeceğini ifade eden Başkan Sözlü, "Türkiye mültecileri misafir ederken 15 milyar Euro harcadı. Ülkemiz mültecilere çok yüksek insani değerlerle yaklaşıyor, milletimiz onlara evlerini açar gibi ülkelerini açtı. Bunları Avrupa'ya, kendi ülkelerinize döndüğünüzde mülteciler konusunda daha objektif olarak anlatın" diyerek ziyaretleri için gençlere teşekkür etti.
(SRK-Y)

13.08.2017 12:47:44 TSI
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