Akar: "AK Parti, yaptığı hamlelerle Türkiye'yi geleceğe taşıdı"
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DİYARBAKIR (İHA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, partisinin yaptığı hamlelerle Türkiye'ye geleceğe taşıdığını belirtti.
Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen AK Parti Genel Merkez, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Zeynep Alkış ve beraberindeki heyet, Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar'ı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Akar, ziyarette yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, kurulduğu tarihten bu yana Türkiye'de başta siyasi anlayış olmak üzere ekonomik ve sosyal alanlarda yaptığı hamlelerle ülkeyi geleceğe taşıdığını belirtti. AK Parti'nin Türkiye siyasetinde ezberleri bozan, her türlü vesayeti ortadan kaldıran bir parti olduğunu anlatan Akar, "AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye, örnek ülke haline geldi. Ekonomiden sağlığa, kamu yatırımlarından eğitime, spordan kültüre, her alanda Türkiye'nin AK Parti ile ezberleri bozdu. Diyarbakır da bu hizmetlerden faydalandı. Bizler amacı bu aziz millete hizmet etmektir" dedi.
(İHA-MP-Y)
13.08.2017 12:48:22 TSI
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