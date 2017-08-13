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Başkan Sözlü'den elektrikli faytonla Adana turu

13 Ağustos 2017 Pazar, 12:46
Başkan Sözlü'den elektrikli faytonla Adana turu
Başkan Sözlü'den elektrikli faytonla Adana turu

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'nde kıydığı bir nikahın ardından müdürlük binası önündeki yeni evlenen çiftlerin nostaljik fotoğraflar çekilmesi için koyulan elektrikli faytona bindi ve Adana Tarihi Kız Lisesi'ndeki diğer programına elektrikli faytonla gitti.
MHP Adana Eski İl Başkanı Yusuf Baş'ı da yanına alarak faytonla Adana turuna çıkan Başkan Sözlü, trafikte halkın yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılaşırken, sosyal medya üzerinden Başkan Sözlü'nün fayton üzerinde paylaşılan fotoğrafları, faytonun elektrikli olması ve insan yükünün bir hayvan tarafından çekilmemesi hayvansever vatandaşlar tarafından taktir edildi.
(SRK-Y)

13.08.2017 12:48:57 TSI
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