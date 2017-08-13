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Başkan Pamuk mahalle ziyaretlerini sürdürüyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, göreve geldiği hafta başladığı ziyaretlerini ara vermeden sürdürüyor.

Pamuk son olarak Iğdır, Yeşilova, Esenli ve Hebilli mahallelerini ziyaret etti. İlk olarak Iğdır Mahallesi'ni ziyaret eden Pamuk, kahvehanede vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, sorunlarını dinledi. Iğdır Mahallesinde asfalt ve kaldırım çalışması yapılmasını, okulun bahçesinin ve futbol sahasının genişletilmesini, kanalizasyon sorununun çözülmesini isteyen vatandaşlar, su yetersizliğinin ve sulama birliğinden suyun pahalıya mal edilmesi sorunlarını dile getirdiler.

Iğdır'da asfalt ve kaldırım yapımının fen işleri çalışma programına alındığını belirten Pamuk, okulun bahçesinin yapılmasını ve futbol sahasının genişletilmesi için de ilgili birimlere talimat vereceğini belirterek, kanalizasyon sorununu MESKİ ile su sorununu da Sulama Birliği ile konuşarak çözmeye çalışacağını söyledi. Ardından Yeşilova Mahallesinde vatandaşlarla birlikte yemek yiyen Başkan Pamuk, daha sonra Kore Gazisi 88 yaşındaki Selahattin Dede'yi ziyaret etti. Selahattin Dedenin savaş anılarını anlatırken aşırı duygulanması, Pamuk ve beraberindeki ziyaretçilerinde duygulu anlar yaşamasına sebep oldu. Pamuk, "Siz değerli gazilerimizin ve şehitlerimizin gözüpek mücadelesi, sakınmadan vatanımız için kahramanca canını ortaya koyması bu vatan toprağının değerinin paha biçilemez olduğunu göstermektedir. Bu vatan sizler sayesinde var. Bizim için değerlisiniz ve her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Bizlerden bir isteğin olduğunda, muhtarımız aracılığıyla bizlere iletmen yeterli. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Fırsat buldukça ziyaretine geleceğim" dedi.

Pamuk buradan Esenli Mahallesi'ne geçti. Vatandaşların asfalt ve kaldırım yapımı, köye yakın bir yerde bulunan taş ocağının çalışmalarının köye zarar vermesinin önlenmesi, hazır ama yetersiz futbol sahasının modern bir şekilde düzenlenmesi, iki çınarın yanındaki çeşmenin yapılması, mezarlığın yarım kalan istinat duvarlarının tamamlanması, içme suyu kirliliğinin önlenmesi talepleri oldu. Burada da asfalt ve kaldırım yapımının programa alındığını ifade eden Pamuk, futbol sahasının düzenlenmesi ve çeşmenin yapılmasını sağlayacağını, diğer konuları da araştırarak ilgili kurum ve kuruluşlarla çözmeye çalışacağını ifade etti.

Pamuk son olarak Hebilli Mahallesini ziyaret etti. Burada da mahalle muhtarı ve vatandaşlarca karşılanan Pamuk, vatandaşlarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi. Pamuk, vatandaşların ilettiği asfalt ve kaldırım talebinin en kısa zaman içinde karşılanmaya çalışacağını söyledi.

(KRY-Y)



13.08.2017 12:49:34 TSI

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