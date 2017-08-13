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Ereğli'de İstasyon Caddesi yeniden düzenleniyor

13 Ağustos 2017 Pazar, 13:05
Ereğli'de İstasyon Caddesi yeniden düzenleniyor
Ereğli'de İstasyon Caddesi yeniden düzenleniyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, İstasyon Caddesinde yeniden düzenleme çalışması yapıyor.
Ereğli Belediyesi, İstasyon Caddesinde ışıklandırma, sıcak asfalt ve rekreasyon alanı çalışmaları ile caddeyi yeniden düzenliyor.
Ereğli'ye yapılan çalışmalarla ilçeye yeni bir hava kattıklarını ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "İlçemizi estetik ve modern hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Ereğli Belediyesi iş birliğiyle şehrimizin önemli caddelerinden biri olan İstasyon Caddemizde de sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol ve kaldırım düzenlemesi ile vatandaşlarımızın ulaşım kalitesini arttırıyoruz. Işıklandırması ve rekreasyon alanı ile caddemizi estetik hale getiriyoruz. Bu çalışmalarla İstasyon Caddemiz hem modern bir görünüme kavuşacak, hem de daha kullanışlı hale gelecek. En kısa zamanda buradaki çalışmalarımızı tamamlayarak şehrimizde önemli bir hizmeti daha gerçekleştirmiş olacağız. Daha güzel bir Ereğli için verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı hemşehrilerimizden özür diler, anlayışları için teşekkür ederim" dedi.
(AH-Y)

13.08.2017 13:08:12 TSI
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