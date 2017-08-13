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Başkan Bulutlar: "Elimizin değmediği hiçbir mahalle kalmadı"



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ERZURUM (İHA) - Palandöken Belediyesi tarafından çeşitli mahallelere yaptırılan taziye ve konuk evleri ile çocuk oyun parklarının toplu açılışı, ilçeye bağlı Yukarı Yenice Mahallesi'nde düzenlenen törenle yapıldı. Başkan Bulutlar burada yaptığı konuşmada, "Elimizin değmediği hiçbir mahalle kalmadı" dedi.

Palandöken Belediyesi tarafından kırsal mahallelere yaptırılan 41 tesisin açılışı yapıldı. Palandöken Belediyesi tarafından kırsal mahallelere yönelik yapılan 35 taziye ve konukevi ile oyun alanlarının açılışı yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında mahallelerdeki camilere ait 7 minare ve tuvaletlerin tamamı restorasyondan geçirdi. Çocuklar da unutulmayarak tüm köy mahallelerine çocuk oyun grupları yerleştirildi. Palandöken'e bağlı mahalle köylerin yolları ise baştan aşağı kilitli taşla döşenerek yüksek kalite standartlarına sahip ulaşım ağlarına kavuştu.

Yukarı Yenice Mahallesinde yapılan toplu açılış törenine, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Kaymakamı Mehmet Yavuz, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, belediye meclis ile muhtarlar katıldı.

Tören, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu'nun konuşmasıyla başladı. Ömeroğlu, konuşmasında ak belediyecilik vurgusu yaparken, Türkiye'nin dört bir yanında AK Partili belediyeler sayesinde hizmet rüzgarlarının estiğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a, hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Ömeroğlu, Erzurum'daki belediyelerin çalışmalarından övgüyle bahsetti.

Daha sonra söz alan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, çalışmaların devam edeceğini belirtti. İlk kez bir açılış programı düzenlediklerini ifade eden Bulutlar, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz ne kadar çalışma varsa bunlarla ilgili ilk açılışı yapıyoruz. Öncelikle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü onların destekleriyle bizler bu çalışmaları yapıyoruz. Allah nasip ederse bundan sonra hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. 41 tane yapmış olduğumuz eserlerin maliyeti 8 milyon TL civarındadır. Elimizi vurmadığımız hiçbir mahalle kalmadı. Bazı eksikliklerimiz var yok değil Allah nasip ederse o eksiklikleri de gidereceğiz. Yakın zamanda da yapmış olduğumuz çalışmalarımızın açılışı yapacağız" dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, "Tamamlanan ve açılışı yapılan tesislerimizde emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Buralardaki mahallelerimizin eksiklerini giderme noktasında gayret gösteriyoruz ve gereken desteği sunuyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet etmek boynumuzun borcudur" diye konuştu" diye konuştu.

Palandöken Belediyesi'nin açılış programında AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da konuştu. Ilıcalı, TBMM'de Erzurum için yaptıkları çalışmaları anlattığı konuşmasında, "Şehrimiz artık ilçeleriyle ve köyleriyle gerçekten de altın çağını yaşıyor. Hükümetimiz, insanımıza hizmetin en iyisini vermek için elinden geleni yapıyor. Biz de bu doğrultuda belediye başkanlarımızla çok güzel bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz" dedi

Açılış konuşmaları ve Palandöken Belediyesi Bar ekibince sunulan gösterinin ardından 41 tesisin açılışı dualar eşliğinde yapıldı. Yukarı Yenice Taziye ve Konukevi'nin bahçesinde ise, açılışa dahil edilen diğer yatırımların fotoğrafları sergilenirken, davetlilere ise kavurma, pilav ve börek ikram edildi.

(ERZ-Y)



13.08.2017 13:22:00 TSI

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