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Darende'de yangın

13 Ağustos 2017 Pazar, 13:20
Darende'de yangın

(Fotoğraflı)

İsmet Hüseyin Uğur
MALATYA (İHA) - Malatya'nın Darende ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle Gürpınar mesire alanı da geçici olarak boşaltıldı.
Edinilen bilgiye göre Darende ilçesi Günpınar Mahallesinde bulunan Günpınar Şelalesi ile Yokuş Mevkii arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipker yangına müdahale etti. Yangında alevlerin Gürpınar Şelalesi mesire alanına sıçraması riskine karşılık bölge geçici olarak boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHU-CÖ-Y

13.08.2017 13:23:07 TSI
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