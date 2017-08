YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Buharkent'tin dünyaca ünlü taze inciri festivalle tanıtıldı

Buharkent'tin dünyaca ünlü taze inciri festivalle tanıtıldı



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Türkiye'nin taze incir deposu Buharkent'te, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de katılımıyla düzenlenen festival, hem taze incire dikkat çekilmesini hem de Buharkent'in tanıtılmasına katkı sağladı.

Buharkent Belediyesi ve Buharkent İlçe Tarım Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen Buharkent 13. Taze İncir Festivali, Mehteran Takımı ve Buharkent Efeler Derneği Üyeleri eşliğindeprotokol ve vatandaşların birlikte Buharkent Dörtyol Kavşağı'ndan başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol yaparken, Erol'un ardından AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Ekonomi Balanı Nihat Zeybekci de halka hitap etti.



900 incir üreticisinin yanı sıra kayıtlı 35 tüccar ile Taze İncir'in tüm dünyaya ulaşmasını sağlayanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 6 bin tonu ihracat olmak üzere toplam 27 bin ton taze incir üretimi ile Buharkent'in Türkiye birincisi olduğunu söyledi. Buharkent ekonomisinde taze incirin büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Mehmet Erol; "İncir, hayatımızda önemli bir yere sahip olduğu gibi üretimi, hasadı ve pazarlamasıyla kültürümüzün önemli bir unsuru haline gelmiştir. Taze incir yönünden Buharkent'in önemli bir özelliği de Aydın'a özgü sarılop cinsi taze incirin toptan ticaretinin yapıldığı tek merkezdir. Bu nedenle Buharkent, taze incirin Başkenti ifadesi kullanılabilir" dedi.

'İncirimiz bizim için çok kıymetli'

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, "Böyle güzel bir nimeti bize ikram ettiği için Allah'ımıza şükrediyoruz. Bu nimet bize Buharkent'ten Ortaklara kadar aş, ekmek temin ediyor. İncirimiz bizim için çok çok kıymetli. Ama yerli ve milli enerji olan jeotermalimiz de bizim için çok önemli. Ama maalesef jeotermal üzerinden de siyaset üretmeye çalışanlar var. Siyasete, politikaya alet edip kafalarda farklı soru işareti oluşturmak isteyenler var. Hiçbir zaman politikaya, jeotermali kurban etmeyelim. Ama topraklarımızı da, havamızı da, suyumuzu da, incirimizi de, zeytinimizi de jeotermale kurban etmeyelim. Burada bir çizgi var. Bu çizgi üzerinde çok dikkatli davranmamız lazım. 2007 öncesinde hamam suları kanunları var iken bugün dünyada jeotermalle ilgili hangi kanunlar varsa onlar kullanılmakta ve jeotermaller disiplin altına alınmaktadır. Yeni çıkan yasalar sayesinde de jeotermal enerji santralleri kurulmuştur" dedi.

'Kalkınmayı hak eden kaynaklara sahibiz'

Dağlarından yağ ovalarından bal akan bir şehre geldiğini söyleyen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger; "Göreve başladığımda burası için anlatılanların çok eksik olduğunu gördüm. Sadece dağlarından yağ, ovalarından bal değil, yerinin altıyla, üstüyle her tarafıyla Cenab-ı Hakk'ın ikram ederken, nmet verirken cömert davrandığı, nimetlerini bol bol ikram ettiği bir şehir olduğunu gördüm. Sadece tarım değil turizm, jeotermal, yerin altı ve üstü her anlamda doldurulmuş durumda. Bu nimetlerden sadece birisi bir şehre verilse o şehir ihya olur, dünya ölçeğinde de kalkınmış şehir olur. Aydın'ımız bu manada Dünya İncirinin yüzde 75'ini üreten bir şehir, 24 milyon zeytin ağacı ile pamuğu ile senede dört ürün alınan tarlaları ile turizm şehirleri ile ve komşu illeri ile bir bütün olarak bu sinerjiyi birlikte yakalamak zorundayız. Bu sinerjiyi iyi değerlendirerek komşu Muğla ve Denizli illerimiz ile birlikte hep birlikte iyi tanıtım ve iyi projelerle kalkındırmamız lazım. Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin iyiliği için bir çivi dahi çakan herkese şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Bakan Zeybekçi'den Buharkent'e 3 yılda 7 ziyaret

3 yılda 7. kez geldiği Buharkent'te büyük ilgi ile karşılanan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Buharkent'e ve Buharkentlilere sahip çıkmayı sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını getirerek festivale katılanlara teşekkür eden Bakan Nihat Zeybekci; "Bu memleketin her yeri bizim. Çünkü her karışını şehitlerimizin, ecdadımızın kanları ile suladığı kutsal topraklardayız. Bu millet tarih boyunca asla 'aman' demedi. Tarihi boyunca asla esir olmadı, diz çökmedi, milyonlarca şehit verdi yine de asla kimseye boyun eğmedi. Türkiye bölgesinde medeniyet çadırının direğidir. Bu millet, ülkemizi içerden karıştırmak isteyen ağababaların emriyle çukur terörü, gezi olayları, 15 Temmuz başta olmak üzere çok sayıda badire atlattı. Dünya demokrasi tarihine geçecek destan yazarak kimseye boyun eğmeyeceğimizi, aman dilemeyeceğimizi gösterdik. 2016 yılında Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi olduk. 2017'nin il çeyreğinde dünyanın en hızlı büyüyen 3. ülkesi olduk. G20 içerisinde Çin ve Hindistan'dan sonra 3. sıradayız. Allahın izniyle dimdik ayaktayız. İnşallah 3. çeyrekte de üreterek, büyüyerek rekor kıracağız. Şu an üzerinde durduğumuz Menderes Vadisi de bize Allah'ımızın bahşettiği en güzel topraklar. İnşallah burada da tarihi rekorlar kırarak üzerimizde emelleri olanların niyetlerini kursaklarında bırakacağız. Buharkent'te benim için çok önemli. Buharkent Belediye Başkanımız Mehmet Erol size ne söz verdiyse benim sözümdür. Bu nedenle bu güzel ilçemiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Ürününüz bereketli olsun" dedi.

Ödüller Verildi

Buharkent Kaymakamlığı'nın desteği ve Zorlu Enerji'nin katkılarıyla 13. Taze İncir Festivali kapsamında düzenlenen taze incir, incir tatlısı, şiir, fotoğraf, yüzme, futbol ve bilardo yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Festival töreni sonrasında ise belediye meydanında amatör pop grubu konseri ile birlikte Esra Sezer, Sevgi Onur ve Koray Avcı'nın katıldığı ücretsiz halk konseri gerçekleşti. Festivalin 2. ve son gününde de atıcılık yarışması, şiir etkinliği, halk oyunları gösterileri, Ozancan, Meral Oğuz ve Buray'ın katılacağı halk konseri ile festival sona erecek.



Festivalin düzenlenme amacı olan İncir yetiştiriciliği yarışmasında 84.87 puanla Kızıldere Mahallesi'nden Ayşe Kolukırık birinci olurken, 81.4 puanla Savcıllı Mahallesi'nden Orhan Yıldız ikinci, 81.33 puanla Zafer Mahallesi'nden Serkan Uyar üçüncü, 80.67 puanla Savcıllı Mahallesi'nden Mehmet Yıldız dördüncü oldu. Dereceye girenlere başarı belgesi ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim etti. İncir yarışmasında dereceye girenler ile protokol üyeleri incir kasası önünde fotoğraf çektirirken, birinci seçilen incirlerin de tadına bakıldı. Öte yandan bu yıl ilk kez düzenlenen incir tatlısı yarışmasında 'İncir waffle' isimli tatlısıyla Nur Betül Dinç birinciliği, 'Kremalı incir tatlısı' ile Latife Özdere ikinciliği ve 'İncir uyuması' isimli tatlısıyla Aysel Sevinç Çalışkan da üçüncülüğü elde etti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla düzenlenen törenlere Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem ve Denizli Milletvekili Şahin Tin, Buharkent Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, AK Parti Buharkent İlçe Başkanı Güven Saylık, Buharkent Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Namık Ülken ile çok sayıda kamu kurumu amiri, daire müdür ve vatandaşlar katıldı. konuklara taze incirden yapılmış olan incir tatlısı ve incirli dondurma ikramında da bulunuldu.

(AS-MB-Y)



13.08.2017 13:25:28 TSI

NNNN