Bingöl'de market yangını
(Fotoğraflı)
Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de cami altındaki markette çıkan yangın söndürüldü.
Yangın, merkez Yenişehir Mahallesi'nde Hacılar Camii altında bulunan bir markette meydana geldi. Markette elektrik kesintisi sonrası devreye giren jeneratörden kaynaklı yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını güçlükle kontrol altına aldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangın sonrası markette hasar tespit çalışması yapıldı. Yangına zamanında müdahale nedeniyle cami zarar görmedi.
(YA-HİV-Y)
13.08.2017 13:26:01 TSI
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