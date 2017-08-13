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Şahinbey yeşilinin tonlarıyla boyandı

13 Ağustos 2017 Pazar, 13:38
Şahinbey yeşilinin tonlarıyla boyandı
Şahinbey yeşilinin tonlarıyla boyandı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi yaptığı park ve ağaçlandırma çalışmalarıyla adeta ilçeyi yeşile boyadı.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu göreve geldiği günden bu yana Şahinbey İlçesi'nde yaptığı park ve ağaç dikimi çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirdi. 2009 yılında göreve geldiğinde her mahalleye park ve sosyal tesisi yapma hedefiyle yola çıkan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesine 559 parkın yanı sıra milyonlarca ağacın dikimini ve dağıtımını sağlayarak doğaya verdiği önemi ortaya koydu.
Mehmet Tahmazoğlu, 2009 yılından bu yana 1 milyon 294 bin 21 ağaç dikimini sağlarken, 457 bin 190 ağacıda dikilmek üzere vatandaşlara dağıtımını sağladı. Tahmazoğlu aynı zamanda Şahinbey İlçesi'nde bulunan okullara da 19 bin 645 adet ağaç dikimini ve dağıtımını gerçekleştirdi.
Daha yeşil bir Gaziantep için
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu göreve geldiği günden bu yana daha yeşil bir Şahinbey için toplamda 559 adet park yapımı, 1 milyon 770 bin 856 adet ağaç dikimi ve dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey'de yeşil alanı 11 milyon 768 bin 982 m2 ye çıkartarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2009 yılından bu yana 4.92 m2 den 13.27 m2'ye yükseltmiş oldu.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeşili ve doğayı önemsediklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, Şahinbey'imizi ve Gaziantep'imizi çok daha yeşil bir alan yapmak için ciddi bir mücadele verdik ve mücadelemiz devam ediyor. Göreve ilk geldiğimizde yaptığımız işlerden önemli bir tanesi de Hasan Kalyoncu Üniversitesinin karşısında bulunan 575 dönümlük alanı ormana dönüştürmek oldu. Daha sonra Mavikent'te 650 bin metrekare alanı orman alanı yaparak ve orayı da ağaçlandırdık. Bunun dışında 1 milyon 700 bin metrekare alanla Türkiye'nin en büyük parkı olan YeşilVadi parkımız başta olmak üzere, Şahinbey Parkı, Şelale Park, Akkent Parkımız gibi yaptığımız 559 parkla Şahinbey'imizi yeşillendirmeye devam ettik. Şahinbey'i yeşillendirmek için çalışmalarımıza vatandaşlarımızı da dahil etmek için her yıl ağaç dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar 1 milyon 770 bin 856 tane ağacın dağıtımını ve dikimini gerçekleştirdik. Buradaki amacımız; daha yeşil bir Şahinbey ile Gaziantep'imizi yeşillendirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmaktır. Çünkü ağaç olan yerde bereket, güzellik, yeşillik ve rahmet vardır" diye konuştu.
(SD-Y)

13.08.2017 13:40:16 TSI
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