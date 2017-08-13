Ev yangınında maddi hasar oluştu
(Fotoğraflı)
MALATYA (İHA) - Malatya'da iki katlı bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesinde bir bahçe içerisinde bulunan iki katlı evde belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
(CÖ-SD-Y)
13.08.2017 13:40:50 TSI
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