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TBMM Başkan Vekili Aydın kuran kursu öğrencileriyle birlikte pedal çevirdi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da, bulunan kuran kursu öğrencilerine yönelik bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'in de katıldığı bisiklet turunda kuran kursu öğrencileri bisikletle doyasıya güzel zaman geçirdi.

Kuran kursu öğrencilerine bisiklet sporunu tanıtmak ve bisiklet spor kültürünü oluşturmak amacıyla düzenlenen bisiklet turu etkinlikleri Adıyaman Valiliği önünden başladı. Valilik önünde bisikletlerine binen TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve beraberindeki kuran kursu öğrencileri hep beraber pedal çevirdi.

(CK-SD-Y)



13.08.2017 13:42:09 TSI

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