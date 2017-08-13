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Gaziantep kalesine yoğun ziyaretçi

13 Ağustos 2017 Pazar, 13:45
Gaziantep kalesine yoğun ziyaretçi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Lider Olgun - Abdülkadir Güneş
GAZİANTEP (İHA) - Tarihi Gaziantep kalesi yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.
Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Gaziantep'in tarihi kalesine akın etti. Çevre illerden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Gaziantep'e turistik amaçla gelen vatandaşlar kentin tarihi yerlerini gezdi. Kentin simgesi konumundaki Gaziantep Kalesi ise, en çok ziyaretçiyi misafir etti. Aileleriyle beraber kaleye gelen Ziyaretçiler, Kaleden memnun kaldıklarını söyledi.
Uşaktan Gaziantep'i gezmeye gelen Mehmet Eğerci kalenin çok güzel olduğunu, içindeki sinevizyonlar ve aydınlatıcıların kaleyi renklendirdiğini, kaleyi gezerek Antep'in kurtuluşu hakkında bilgi edebildiklerini ifade etti.
(LO-SD-Y)

13.08.2017 13:48:02 TSI
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