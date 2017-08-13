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Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş;

- "Gelişi güzel kontrolsüz hafriyat dökümüne kesinlikle izin vermeyeceğiz"



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, gelişi güzel kontrolsüz hafriyat dökümüne kesinlikle izin vermeyeceklerini açıkladı.

Kastamonu Belediyesi, Temmuz ayı içerisinde Belediye Meclisi'nde onaylanan 'Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetmeliği'yle ilgili hafriyat firmaları yetkilileriyle toplantı gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sevgilioğlu başkanlığında Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Hafriyat Denetim Birimi, hafriyat firma yetkililerine uygulamayla ilgili bilgiler verildi. Vatandaşlarla birlikte bu şehri daha yaşanabilir ve konforlu hale getirebilmek ve halkın en iyi hizmeti sunabilmek için uygulamaya geçen birçok projelerinin olduğunu ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sevgilioğlu, hafriyatla işleri yapan firma yetkilileriyle bir araya gelinen toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada, "Kastamonu için Belediye Başkanımız Sayın Tahsin Babaş'ın talimatları doğrultusunda ekiplerimizle birlikte çok hassas bir çalışma yürütüyoruz. Bu doğrultuda tabiat harikası olan kentimizin gelişi güzel hafriyat atıklarıyla kirletilmesini kesinlikle istemiyoruz. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları kontrolü bu doğrultuda bizim için çok önemli. Amacımız sizlerle yapacağımız istişarelerle uygulamayı en doğru şekilde gerçekleştirmek ve kaçak dökümleri engellemektir. Böylelikle çevre kirliliğinin önüne hızla geçilecektir. Sizlerin de bu konuya hassasiyetle yaklaşacağınızı düşünüyoruz " dedi.

Başkan Yardımcısı Sevgilioğlu'nun konuşmasının ardından Hafriyat Denetim Birimi çevre mühendisleri, hafriyat firmalarına uygulanacak yönetmelikle ilgili bilgiler vererek nelere dikkat etmeleri gerektiği hususunu anlattı.

Toplantının ardından Belediye Başkanı Tahsin Babaş, hafriyat firması yetkilileriyle bir araya gelerek hafriyat denetimlerinin büyük bir titizlikle yapılacağını belirtti. Başkan Babaş, "Hafriyat firmalarının Belediye tarafından tespit edilen döküm sahalarını kullanacak ve hafriyatlarını belirlenen alana dökecekler. Bu uygulamada en ufak bir taviz verilmeyecek. Hafriyat döküm sahası da belediyenin iznine tabi olacak. Yol kenarlarına döken olursa, gerekli cezai işlemi anında yapılacaktır. İlimizde gelişi güzel hafriyat dökülmesi gelişen ve büyüyen Kastamonu'ya ciddi zararlar verdiği gibi çevre kirliliğine de neden oluyor. Bu noktada da bir ihbar hattı kuruyoruz. Hafriyat firmalarımızla yapacağımız istişareler sonucunda konunun hızla çözüleceği inancındayım. Sizlerin de Kastamonu'muz ve çevremiz için bizlerin duyarlılığına sahip çıkacağınızdan şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki saat süren toplantı sonunda gerekenlerin yapılacağını belirterek uygulamadaki sıkıntıların yapılacak istişarelerle çözüleceğinden emin olduklarını belirttiler.

(Vİ-RFK-Y)



13.08.2017 13:48:06 TSI

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