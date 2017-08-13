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Ampute futbol takımı'ndan bir transfer daha

13 Ağustos 2017 Pazar, 13:51
Ampute futbol takımı'ndan bir transfer daha
Ampute futbol takımı'ndan bir transfer daha

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Ampute Futbol Ligi'nde Gaziantep'i temsil eden Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı yeni sezon öncesinde
Kayseri Melikgazi Belediye Bedensel Engelliler Spordan Defans oyuncusu Feyyaz Gözüaçık'ı transfer etti.
Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Şahinbey Belediye Gençlik ve spor Ampute Futbol Takımı, Kayseri Melikgazi Belediye Bedensel Engelliler Spordan Defans oyuncusu Feyyaz Gözüaçık'ı renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Ampute Futbol Takımı, defans mevkiine yaptığı transferle kadrosunu güçlendirdi. Kulüp Başkanı Cuma Güzel'in odasında yapılan imza törenine teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri katılırken, üst üste yapılan transferlerde teknik heyetin yüzünü güldürdü. Başkan Cuma Güzel, Kayseri Melikgazi Belediye Bedensel Engelliler Spordan Defans oyuncusu Feyyaz Gözüaçık'ın transferiyle kadrolarını daha da güçlendirdiklerini belirterek, "Feyyaz bizim takip ettiğimiz oyunculardan birisiydi. Kendisinin takımımıza güç katacağından hiç şüphem yok. Yeni sezonda şampiyonluk yolunda takımımıza önemli katkıları olacaktır. Atılan bu imzaların iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
"Şahinbey'e katkıda bulunmak için geldim"
Kayseri Melikgazi Belediye Bedensel Engelliler Spordan transfer edilen Feyyaz Gözüaçık transferden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Öncelikle transferimde emeği geçen Başkanım Cuma Güzel, Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve kulüp yöneticilerime teşekkür ediyorum. Bir takım olgusu altında mücadele ederek şampiyon olmak istiyoruz. Biz rehabilite olmuş sporcular olarak, başkalarına örnek olma adına ve engellilerin neler yapa bildiğini gösterme adına önemli bir spor dalında mücadele ediyoruz. Engelli olan herkesin de mutlaka bir spor dalıyla uğraşmasını öneriyorum" diye konuştu.
(SD-Y)

13.08.2017 13:53:51 TSI
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