Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi
(Fotoğraflı)
Şükrü Sağlam
MALATYA (İHA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.
Malatya'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşları serinlemek için farklı alternatiflere yönlendiriyor. Yüzme havuzunun ve gölün bulunmadığı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de çocuklar serinlemek için çarşı merkezinde bulunan süz havuzuna girdi. İlçede havuz ve göl bulunmadığı için süs havuzunda serinlemeye çalıştıklarını ifade eden çocuklar, yetkililere seslenerek, ilçeye bir havuz yapılmasını istedi. Öte yandan çocukların süs havuzuna girmesinden rahatsız olan ilçe esnafları da, çocuklar için ilçeye havuz yapılmasını istediklerini ifade ederek, çocukların merkezde bulunan havuza girmesinin çirkin görüntülere sebep olduğunu söylediler.
(ŞS-BT-SD-Y)
13.08.2017 14:16:28 TSI
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