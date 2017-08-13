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Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında bir kız ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Hüsrevpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Bitlis Eren Üniversitesine ait 13 AS 703 plakalı aracın çarptığı Senem Elçik ağır yaralandı. Elçik, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Senem Elçik'in babası Selahattin Elçik, yolda çalışmasının olduğunu, ancak herhangi bir önlemin alınmadığını öne sürdü. Kızının şu anda Bitlis Devlet Hastanesinde yoğun bakımda yattığını belirten Selahattin Elçik, "Kızım şu anda yoğun bakımda yatıyor. Bitlis Eren Üniversitesine ait aracın çarpmasından dolayı rektör ve diğer personeller 'geçmiş olsun' ziyaretine geldiler" diye konuştu.

(VO-MSA-Y)



13.08.2017 14:35:42 TSI

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