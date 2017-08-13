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Çorum'da ÇATAK uygulamaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen tarımsal arazilerde toprak ve su kalitesinin korunması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği ile yoğun tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik gerekli kültürel tedbirlerin alınmasını amaçlayan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) projesi uygulamaları artarak devam ediyor.

Çevre kirliliğini önlemek ve su tüketimini azaltmak amacıyla, ÇATAK il uygulama komisyonunun uygun gördüğü köy ve alanlarda uygulanan projede sürdürülebilir ve kaliteli tarımsal üretim ile sağlıklı ve güvenilir gıda üretmek ana hedef olarak belirlendi.

ÇATAK programında 2016 yılında Çorum'da 10 ilçede 593 üreticiye, 14 bin 725 dekar alanda 1 milyon 225 bin 610 TL hibe destekleme ödemesi gerçekleşirken daha önce tarımsal destekleme ödemesi yapılan proje kapsamındaki bütün ilçelerde 2017 yılında bakanlığın Çorum'a tahsis ettiği 19 bin dekar alanda projeye devam edilecek. Ayrıca bakanlığın projeye ayırdığı destekten daha fazla sayıda çiftçi yararlanacak.

Ayrıca Çorum'un Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması projesinde Türkiye genelinde en fazla faaliyet gösteren iller arasında yer aldığından projenin daha etkin yürütülmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bir adet arazi aracı hediye edildi.

(MMY-BÖ)



13.08.2017 14:41:20 TSI

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