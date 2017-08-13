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Doğanşehir'de yapımı tamamlanan gasilhane düzenlenen törenle hizmete açıldı

13 Ağustos 2017 Pazar, 14:43
Doğanşehir'de yapımı tamamlanan gasilhane düzenlenen törenle hizmete açıldı
Doğanşehir'de yapımı tamamlanan gasilhane düzenlenen törenle hizmete açıldı

(Fotoğraflı)

Şükrü Sağlam
MALATYA (İHA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Topraktepe Mahallesinde Ahmet Bahçeci adına yaptırılan gasilhane İlçe Kaymakamı Memiş İnan ve Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün katıldığı törenle hizmete açıldı.
Doğanşehir'e bağlı Topraktepe Mahallesinde geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Ahmet Bahçeci'nin çocukları tarafından yaptırılan gasilhane düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan mahalle muhtarı İbrahim Ağar, gasilhane hakkında bilgiler vererek, "Yaklaşık bir yıl önce inşaatına başladığımız gasilhanemizin iki cenaze saklama kapasitesi bulunmaktadır. Gasilhanemizin inşaatına yaklaşık 50 bin TL harcandı. Gasilhanemiz sadece bizim mahallemize değil bazı durumlarda Doğanşehir'e de hizmet verecektir" ifadelerini kullandı.
Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan ise, gasilhanenin yapılmasına katkı verenlere teşekkür ederek, gasilhanenin ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ilçe protokol üyeleri gasilhaneyi gezdi.
(ŞS-BT-SD-Y)

13.08.2017 14:45:21 TSI
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