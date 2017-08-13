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Futbol İl Temsilciliğine yeniden Ahmet Karataş seçildi



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MERSİN (İHA) - Mersin'de Futbol İl Temsilciliği seçimi yapıldı. Yıllar sonra 2 adayın kıyasıya yarıştığı seçimde 12 yıldır bu görevde bulunan Ahmet Karataş 40 oyla yeniden temsilci seçildi.

Mersin'de amatör futbol kulüpleri kendilerini 2 yıl boyunca yönetecek futbol il temsilcisini belirledi. Yıllar sonra 2 adayın yarıştığı seçime, kentte faaliyet gösteren 76 amatör futbol kulübünün tamamı katılım gösterdi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında yapılan seçime, ASKF Başkanı Mithat Ertaş, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden şube müdürleri ile kulüp temsilcileri katıldı. 12 yıldır bu görevi yürüten Ahmet Karataş ile TÜFAD Genel Sekreterliği görevini üstlenen Ayhan Gök il temsilcisi olmak için yarıştı. ASKF Başkanı Mithat Ertaş'ın açılış konuşmasını yaptığı genel kurulda ilk önce divan için oylama yapıldı. Divan başkanı ve üyeleri seçimini 31 oy alan Ahmet Gök'ün listesi kazandı. Divan seçiminin ardından her iki adayda kısa birer konuşma yaparak, yapacakları projeleri kulüp temsilcileriyle paylaştı. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Oylama sonucunda 12 yıldır bu görevi yürüten Ahmet Karataş 40 oy alarak yeniden temsilci seçildi. Ayhan Gök ise 35 oy da kaldı. Seçimde bir oyda geçersiz sayıldı.

(KRY-Y)



13.08.2017 14:50:04 TSI

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