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Çocukların yaz aylarında satranç kursu ilgisi



(Fotoğraflı)



Çağatay Gür

ESKİŞEHİR (İHA) - Yaz kurslarının en çok rağbet gören branşlarından biri de satranç oldu.

Eskişehir Taşçı Satranç Spor Kulübünde devam eden kurs da çocuklar, satranç satrancın temel ilkelerini ve inceliklerini öğreniyor. Eskişehir Taşçı Satranç Spor Kulübün Yöneticisi Nihal Taşçı, amaçlarının Eskişehir'de satranca meraklı çocukları yetiştirmek, satrancı yaygınlaştırmak ve canlandırmak olduğunu söyledi. Sözlerine şu şekilde devam eden Taşçı, "Benim hedefim Eskişehir'de milli sporcu sayısını geliştirmek. İstanbul, İzmir, Bursa'daki lisanslı sporcu sayısı kadar, Eskişehir'de de lisanslı sporcular olsun. Ulusal turnuvalar yapılsın. Eskişehir'in adı satrançta daha çok duyulsun istiyorum. Satranç turnuvalarının güzel, nezih bir ortamı vardır. Satranç sporu her şeyden evvel kavgadan, dövüşten uzak, sakin ve seviyeli çocukların oynadığı bir oyundur. Vurdulu, kırdılı sporlardan öte, daha sakin ve daha mantıklı olduğu için satrancı çocuklara öneriyorum. Satranç ile ilgilenen bütün kişilerin zeka düzeylerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkesin başarabileceği bir spor dalı değil. Genelde zeki çocukların oynadığı bir oyun. Bu sporu tercih eden çocuklar genelde zeki çocuklar. Aileler çocuklarını destekliyorlar. Aileler çocuklarının sayısal zekalarının gelişmesini, analitik düşüncelerinin ilerlemesini istiyorlarsa santranca yönlendirmelerini öneririm" şeklinde konuştu.

Nihal Taşçı, oğlununda bir satranç sporcusu olduğunu belirterek, "6 yaşında satrançla uğraşmaya başladı. İlk turnuvasına Eskişehir'de 7 yaşında girdi. Oğlumun yetişmesine babası yardımcı oldu. Babasıyla daha çok çalışarak Eskişehir şampiyonlukları oldu" dedi.

Satranç sporunun hayatındaki yerine ve herkese tavsiye ettiğine değinen Nihal Taşçı'nın oğlu Onur Taşçı, "2 kere Türkiye şampiyonu oldum ve Avrupa' da ilk 4'e girdim. Satranç bana hayatımda pratik düşünme becerisini kattı. Bunun dışında satranç sayesinde burs imkanlarından faydalanabildim. Hedefim kendimi daha da geliştirmek ve kendim gibi sporcular yetiştirmek. Bunun için kulüp açmış bulunuyoruz. Satrançla yaklaşık olarak 10 yıldır uğraşıyorum. Satrancın hayatımdaki yeri çok büyük. Bu sayede arkadaşlar edindim, okuduğum okula bu sayede girdim ve bu sayede burs alıyorum. İdolüm Sergey Karjakin. Çünkü hem sportmen hem de çok iyi bir oyuncu ve de alçak gönüllü bir insan" ifadelerini kullandı.

(ÇAĞ-AS-Y)



13.08.2017 14:58:29 TSI

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