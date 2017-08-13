Gazi ve şehit aileleri kahvaltıda buluştu
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Çağatay Gür
ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, gazi ve şehit yakınlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.
Yunus Emre Piknik alanında düzenlenen kahvaltıya çok sayıda gazi ve şehit yakını katıldı. Doğa ile iç içe olan mekanda gazi ve şehit yakınları sohbet eşliğinde kahvaltı yaptı. Düzenlenen kahvaltı programında konuşan Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Hacı Şahin, "Değerli şehit aileleri ve gazilerimize sabah kahvaltısı düzenledik. Bu değerli insanlar Türkiye'nin en güzide insanlarıdır. Kimdir bunlar? Şehit anneleri, şehit babaları, şehit eşleri ve gazilerdir. Onlar en değerli varlıklarını bu vatanın bölünmez bütünlüğü için bu vatana feda etmişlerdir ve feda etmeye de devam edeceğiz. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak, her zaman devletimizin, milletimizin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, emniyet güçlerinin arkasında olacağız. Bizim birlik ve beraberliğimizi hiç kimse bozamayacak" dedi.
Öte yandan gazi, şehit aile ve yakınları, tertip edilen davet için de emeği geçenlere teşekkür etti.
(ÇAĞ-AS-Y)
13.08.2017 15:05:36 TSI
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