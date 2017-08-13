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Türkmen çocukların yüzünü ülkücü ağabeyleri güldürdü

13 Ağustos 2017 Pazar, 15:10
Türkmen çocukların yüzünü ülkücü ağabeyleri güldürdü
Türkmen çocukların yüzünü ülkücü ağabeyleri güldürdü

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı üyeleri, 50 Türkmen çocuğuna güzel bir gün yaşattılar.
Doğdukları topraklardan göç etmek zorunda bırakılan ve Eskişehir'de yaşayan Türkmen ailelerin çocukları, güzel bir gün geçirdiler. Geride bıraktıkları savaşın izlerini silmelerinde ve hayata yeniden gülen gözlerle bakmalarına katkıda bulunmak amacıyla lunaparka götürerek güzel bir gün geçirmeleri sağlanan 50 Türkmen çocuğu gönüllerince eğlendiler. Bir çok ikramın da yapıldığı etkinlik sonrası konuşan Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı Başkanı Ahmet Biricik, "Savaşın ortasında kalmış, yaşamları altüst olmuş, canlarını kurtarmak isteyen aileleri ile birlikte doğdukları topraklardan göç etmek zorunda bırakılmış, küçük fakat yürekleri bir o kadar büyük kardeşlerimizle bir aradayız. Bu kardeşlerimizin yanlarında bombalar, silahlar patlamış. Bazıları ailelerinden birilerini, bazen hepsini, arkadaşlarını, evlerini, okullarını kaybetmişler. O küçük masum gözleriyle etrafta ne olup bittiğini bile anlayamadan yitip giden minik yüreklerini yeniden yeşerterek hayata tutunma mücadelesi veren bu kardeşlerimizin elimizden geldiğince yanlarında olmakta ve onlarla bu yönde etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu kapsamda minik kardeşlerimizle birlikte lunaparka eğlenmeye gelerek onlarla birlikte güzel bir gün geçirmiş olduk. Bu yönde etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.
(MSY-AS-Y)

13.08.2017 15:13:16 TSI
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