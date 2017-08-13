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Başkan Demirkol, yeni planlama yapılamayan mahalle için çözüm aradı



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ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, yapılaşması yıllar önce tamamlanan ve yeni planlamalar yapılamayan İpekyol Mahallesini gezerek, hizmet kalitesinin arttırılabilmesi için yapılması gerekenleri yerinde gördü.

Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İpekyol Mahallesinde yaptığı incelemede, vatandaşlarla bir araya gelerek, mahallelinin taleplerini dinledi. Sosyal yaşam şartlarının en kısa zamanda iyileştirileceğini belirten Demirkol, İpekyol Mahallesinin kentin en eski mahallelerinden biri olduğu vurgusunu yaptı. Demirkol, bazı mahallelerde yeni planlamalar yapmanın zorluğundan bahsederek, yapılaşmanın tamamlanmasının etkilerini anlattı. Demirkol, "İpekyol Mahallemiz şehrimizin eski mahallelerinden biridir ve yapılaşmanın tamamlanmış olduğu bir mahalledir. Yapılaşma tamamlandığı için biz bu mahallelerde hizmetin kalitesini arttırmak istiyoruz. Göreve başladığımız zaman İpekyol Mahallesinin bir kısım yollarında eksiklikler vardı. Başladığımız gün İpekyol Mahallesinin tüm yollarını tamamlamayı planladık. Yine şimdi İpekyol Mahallemizde hizmetin kalitesini arttırmak adına, meskun mahal olduğu için yeni planlamalar yapamamaktayız. Bu nedenle mevcut durumda hizmetlerin kalitesini arttırmak yönünde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

İpekyol Mahalle Muhtarı Zeynel Tavaş ise Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a mahallede yapılan ve aralıksız devam eden çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

(SD-Y)



13.08.2017 15:15:46 TSI

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