15 Temmuz şehidi adına yapılacak caminin temeli atıldı
(Fotoğraflı)
Şükrü Sağlam
MALATYA (İHA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimini önleme sırasında şehit olan Fuat Bozkurt'un adını taşıyacak olan caminin temeli atıldı.
15 Temmuz darbe girişimini önleme sırasında Ankara'da şehit düşen Fuat Bozkurt'un adı Doğanşehir'e bağlı Altıntop mahallesinde yapılacak camide yaşatılacak.
Düzenlenen temel atma törenine Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan, Belediye başkanı Vahap Küçük, İl Müftüsü Ümit Çimen, İlçe Müftüsü Şemsettin Karcı ve şehidin babası Hasan Bozkurt katıldı.
(ŞS-BT-SD-Y)
13.08.2017 15:34:26 TSI
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