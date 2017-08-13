ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manavgat'ta park halindeki hafif ticari araç yandı

13 Ağustos 2017 Pazar, 15:35
Manavgat'ta park halindeki hafif ticari araç yandı
Manavgat'ta park halindeki hafif ticari araç yandı

(Fotoğraflı)

Arif Kaplan
ANTALYA (İHA) - Antalya Manavgat Devlet Hastanesi otoparkında park halindeki hafif ticari aracın ön kısmı henüz nedeni belli olmayan şekilde yandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında Manavgat Devlet Hastanesi otoparkında park halindeki Abdullah Atalay'a ait 07 JM 421 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların dumanı fark etmesi üzerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.
(AK-SÇ-Y)

13.08.2017 15:37:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Minik Özge yeni protezine kavuştu
YEREL

MİNİK ÖZGE YENİ PROTEZİNE KAVUŞTU
Bin 6 çocuk basketbol eğitimi alıyor
YEREL

BİN 6 ÇOCUK BASKETBOL EĞİTİMİ ALIYOR
Avukatlara sosyal tesis müjdesi
YEREL

AVUKATLARA SOSYAL TESİS MÜJDESİ
Muratpaşa'da 2 bin 112 vatandaşa diyetisyen hizmeti
YEREL

MURATPAŞA'DA 2 BİN 112 VATANDAŞA DİYETİSYEN HİZMETİ
Uysal, Zeytinköy Bilim ve Eğitim Merkezi'nde
YEREL

UYSAL, ZEYTİNKÖY BİLİM VE EĞİTİM MERKEZİ'NDE
Karagöl Şenliğinde Keçi Kırkma yarışması
YEREL

KARAGÖL ŞENLİĞİNDE KEÇİ KIRKMA YARIŞMASI
AK Parti Kepez'de Mayıslar yeniden aday olmayacak
YEREL

AK PARTİ KEPEZ'DE MAYISLAR YENİDEN ADAY OLMAYACAK
Turunç Masa 259 bin 728 başvuru aldı
YEREL

TURUNÇ MASA 259 BİN 728 BAŞVURU ALDI