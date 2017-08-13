Manavgat'ta park halindeki hafif ticari araç yandı
(Fotoğraflı)
Arif Kaplan
ANTALYA (İHA) - Antalya Manavgat Devlet Hastanesi otoparkında park halindeki hafif ticari aracın ön kısmı henüz nedeni belli olmayan şekilde yandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında Manavgat Devlet Hastanesi otoparkında park halindeki Abdullah Atalay'a ait 07 JM 421 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların dumanı fark etmesi üzerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.
(AK-SÇ-Y)
13.08.2017 15:37:44 TSI
NNNN