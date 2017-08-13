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Prestij caddeye büyük destek



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar'da yaklaşık bir yıl önce başlanılan Prestij cadde çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmalara prestij cadde çalışmalarına Ceylanpınar Büyükşehir Belediyesi büyük destek veriyor.

Yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmalarda Ceylanpınar Belediyesi'nin katkıları büyük olurken ilçenin çehresini değiştiren prestij cadde uygulaması büyükşehir belediyesi ile birlikte yapıldı. Bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerde prestij cadde çalışmalarının büyükşehir belediyesi tarafından yapıldığı ve Ceylanpınar belediyesinin bu çalışmaları kendine mal ettiği şeklinde iddialar yer aldı. Ceylanpınar Belediyesi'nden yapılan açıklamada basında yer alan haberlerin kasıtlı olduğu belirtilerek, "Biz emek hırsızı değiliz, Ceylanpınar belediyesi dışındaki kurumların ilçede yapmış olduğu hizmetlere biz yaptık demeyiz. Ancak yapılan işte Ceylanpınar Belediyesi'nin de bir katkısı varsa bu katkı görmezden gelinmemelidir. Prestij cadde çalışmalarında eğer Büyükşehir Belediyesi bir taş koymuşsa Ceylanpınar Belediyesi de bir taş koymuştur" denildi.



Açıklamada, "Prestij cadde çalışmaları kapsamında projeyi araziye uygulayan makineleri uygun bir şekilde çalıştıran projeye göre kazı dolgu serme sıkıştırma işlerini yapan, yolun altyapısını hazırlayan, kazılar neticesinde ortaya çıkan malzemeleri taşıyan, kilometrelerce öteden stabilize malzemeyi bulan yükleyen taşıyan ve yola seren sıkıştıran ayrıca karayolu standartlarına göre bütün çalışmaları yürüten yine Ceylanpınar Belediyesi'dir. Ayrıca bazı caddeler 15 metre iken Ceylanpınar Belediyesi tarafından 35 metreye kadar çıkarılmış, yol genişletme çalışmaları da yine Ceylanpınar Belediyesi ekiplerince yapılmıştır. Öte yandan ilçede iki aşamada yapımına başlanan Prestij Cadde çalışmaları kapsamında 7 ay boyunca Ceylanpınar Belediyesi Destek Hizmetleri müdürlüğüne bağlı iki greyder, yedi damperli kamyon, bir silindir, iki ekskavatör, iki sulama aracı, dört binek hizmet aracı, iki JCB kepçe, bir yükleyici kepçe ile zemin sıkıştırma, dolgu, reglaj ve yarma işleri yapılmıştır. Vardiyalı olarak yaklaşık 50 personel çalışmış ayrıca çalışmalarda araçların yakıtları da yine Ceylanpınar Belediyesi tarafından karşılanmıştır. Aynı yolda trafik akışı ve yol güvenliğinin sağlanması amacıyla yaklaşık bir yıl boyunca devam eden zemin ve asfaltlama çalışmalarında Ceylanpınar Belediyesi Zabıta müdürlüğüne bağlı yaklaşık 30 personel ve 2 zabıta hizmet aracıyla vardiyalı olmak üzere katkı verilmiştir. Şanlıurfa, Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra ilçelerin gelirinin yüzde 40'ı Büyükşehir'e gitmektedir. Eğer ilçelere bir hizmet götürülüyorsa bu hizmetler yine ilçe belediyelerinin bütçesinden yapılmaktadır. Neticede Ceylanpınar'da yapılan prestij cadde çalışmalarında büyükşehir belediyesi kadar Ceylanpınar Belediyesi'nin de katkıları büyük olmuştur. Kaldı ki Ceylanpınar Belediyesi prestij cadde çalışmaları hakkında yapmış olduğu her haberde çalışmaların büyükşehir belediyesi ile birlikte yaptığını söylemiştir" ifadelerine yer verildi.

(UK-SD-Y)



13.08.2017 15:48:13 TSI

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