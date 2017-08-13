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Karahallı ilçesinde katı atık transfer istasyonu kuruldu



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın Başkanlığını yaptığı Çevre Birliği'nin destekleriyle başlatılan proje ile Karahallı ilçesindeki çöp sorunu çözüme kavuşturuldu.

Daha önce vahşi depolama sisteminin uygulandığı Karahallı'da doğanın zarar görmemesi ve ambalaj atıklarını kapsayan geri dönüşüm ile ülke ekonomisine katkı sağlanması adına yeni bir sisteme geçiş yapıldı.

Şehirdeki çevresel sorunlara çözüm getiren ve Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın başkanlığını yaptığı Çevre Birliği'nin katkılarıyla hayat bulan çalışma ile çöp depolama sıkıntısı ortadan kaldırılmış olacak.

Uşak'a bağlı ilçeler arasında ilk kez Karahallı'da uygulanacak olan düzenli depolama sistemine geçiş ile artık Karahallı ilçe merkezindeki ve köylerdeki çöp sorununu ortadan kalkacak.

Karahallı ilçesinde toplanan çöpler, Çevre Birliğinin destekleriyle alınan 70 metreküp kapasiteli tıra boşaltılacak. Salı ve Cuma günleri Uşak katı atık depolama tesisine gönderilecek olan katı atıklardaki ambalaj atıkları ayrıştırılarak geri dönüşümde de değerlendirilecek.

Projenin hem maddi hem de çevreye yönelik önemli faydaları olacağını ifade eden Uşak Belediye Başkan Yardımcısı ve Çevre Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ufuk Uğur, "Hayırlı bir iş için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bütüncül bir yaklaşımla çözülmesi gereken çevre sorununa çok önemli bir katkı sağlayan özellikle Karahallı Belediyesine teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda önder oldular. Uşak Belediyesi önderliğinde kurulmuş olan Çevre Birliğimizin bir üyesi olan Karahallı Belediyesi lider belediyecilik yaptı ve ilçelerimiz arasındaki ilk çöp transfer istasyonunu tesisini ilçemize kazandırdı" dedi.

Tesisin açılışına Karahallı Kaymakamı Önder Çengel, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı ve Çevre Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ufuk Uğur, Karahallı Belediye Başkanı Ali Topçu ve Uşak Çevre Birliği personelleri katıldı.

(EÖ-MB-Y)



13.08.2017 15:48:48 TSI

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