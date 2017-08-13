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Selendi'de 20 su deposu ile 15 terfi binasında onarım



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesinin 20 adet depo ile 15 adet terfi binasının bakım onarım ve revizyon çalışmalarına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde, 2017 programına aldığı içme suyu deposu ile terfi binası bakım onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Selendi'nin 13 mahallesinde 20 adet içme suyu deposu yenilenecek. Turpçu ve Çampınar mahallelerinde çalışmalar tamamlanırken Kurşunlu, Çansa ve Çamlıca mahallelerinde de bakım onarım işi başladı. Yapılan hizmet ile vatandaşlar artık daha sağlıklı içme suyu tüketeceğini söyleyen Kurşunlu Mahalle Muhtarı Hikmet Topcan, "30-40 senelik içme suyu depomuz yenilendi. Artık daha sağlıklı su içeceğiz" dedi. Çamlıca Mahalle Muhtarı Bünyamin Demir ise "Mahallemizde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Terfi binamız da yenilenecek" diye konuşu.

Daha sağlıklı su içecekleri için mutlu olduklarını söyleyen Çansa Mahalle Muhtarı Ulvi Özer, "Bundan sonra daha güzel, temiz su içeceğimiz için sevinçliyiz. Eskiden depomuzda fayans bile yoktu. Mahalle sakinleri için çok iyi oluyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a yaptıkları faydalı işler nedeniyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(AY-Y)



13.08.2017 15:50:26 TSI

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