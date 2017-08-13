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Başkan Yılmaz: "16 yılda Bolu ve Türkiye'ye çağ atlattık"



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, partisinin 16'ıncı kuruluş yılı nedeniyle yayınlandığı mesajında, "AK Parti, hiç bitmeyecek, tükenmeyecek 'AK' bir sevdadır" dedi.

Ak Parti'nin kurucuları arasında olan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, partisinin 16'ıncı yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, partinin kurucu üyeleri arasında yer almaktan gurur duyduğunu belirtti. Yılmaz, "16 yılda, Bolu'yu ve Türkiye'yi çağ atlatarak, dünyada yükselen bir değer haline getirerek, adeta yeniden inşa ettik. İlk günkü aşk ve heyecanla çalışmaya devam eden Bolu Belediyesi, 2023 Türkiye'sinin gerçekleştirilmesindeki sorumluluklarının farkındadır. Attığımız her adım, önderimiz, liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği istikamettedir. AK Parti, bir vefa hareketidir. AK Parti, hiç bitmeyecek, tükenmeyecek 'AK' bir sevdadır. Daha nice yıldönümlerimiz şimdiden kutlu olsun. Her gün daha büyük bir heyecan ve enerji ile büyümeye, şehrimize, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

(FC-RFK-Y)



13.08.2017 15:56:33 TSI

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