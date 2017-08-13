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Rektör Alkan akademik personele cübbe giydirdi



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ÇORUM (İHA) - Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, unvanı yükselen akademik personele cübbeleri giydirildi.

Hitit Üniversitesi'nde Profesör unvanına yükselen Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Meral Demiryürek, Doçent unvanına yükselen Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gökçe Merey ve Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Engin Şenel'e cübbeleri Prof. Dr. Alkan tarafından giydirildi.

Hitit Üniversitesi'nde gerçekleşen son atamalar ve unvanı yükselen akademik personelle birlikte öğretim üyesi sayısı 48 Profesör, 52 Doçent ve 184 Yardımcı Doçent olmak üzere 284'e, toplam öğretim elemanı sayısı ise 677'e ulaşmış oldu.

(BÖ)



13.08.2017 16:01:48 TSI

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