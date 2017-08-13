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Mardin'de Spor Güvenliği Toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Mardin İl Spor Güvenliği Toplantısı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Vali Yardımcısı Aziz Onur Aydın, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Yenigün, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, İl Sağlık Müdürü Mehmet Derviş, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcisi Cebrail Kösen, Amatör Spor Kulübü Federasyonu Genel Sekreteri Doğan Ağalday, Mardin47 Spor Kulübü Temsilcisi Halit Altay ve Mardin47 Spor Taraftar Temsilcisi Hıdır Babayiğit katıldı. Toplantıda, sezon öncesinde güvenlik önlemlerinin görüşüldü. Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da telekonferans sistemiyle katılarak, konuşma yaptı.

(BS-MP-Y)



13.08.2017 16:04:24 TSI

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