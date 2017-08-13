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Kozluk'ta Şehit Öğretmen Şenay Aybuke Yalçın müzik atölyesi açıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kozluk Gençlik Merkezinde "Şehit Şenay Aybüke Yalçın" müzik atölyesi açıldı.

Şenay öğretmenin Kozluk halkının ve öğrencilerinin kalbinde taht kurduğunu belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, hiç bir zaman kendisini unutmayacaklarını söyledi. Eren, "Kozluk Kaymakamı Orhan Aktürk'ün desteğiyle müzik atölyemize 10 adet bağlama, 10 adet gitar, 1 adet piyano, 1 adet elektronik batari, portatif ses sistemi, 10 adet def ve buna benzer diğer müzik aletlerinin alımını sağlayarak büyük destek verdi. Kendisine gençler adına teşekkür ediyorum. Burada Kozluklu gençlerimizi müzik eğitimi görüp konservatuvara hazırlanacaklar. Eğitim şehidimiz Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz gençlik merkezi Müdürlüğümüzde açılan müzik atölyesiyle her zaman yaşayacaktır" dedi.

Atölyenin açılışına Kozluk Kaymakamı Orhan Aktürk, Belediye Başkanı Veysi Işık, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı. Açılışta, Şenay Aybüke Yalçın'ın öğrencilerinden Ayfer Aslan ve Altun Erkun öğretmeninin anısına "Samanyolu" şarkısını söyledi.

(MŞY-MP-Y)



13.08.2017 16:06:32 TSI

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