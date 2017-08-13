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Belediye personeli, kapı kapı dolaşıp çöp poşeti dağıtıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Batman Belediyesine atanan Ertuğ Şevket Aksoy'un göreve başlamasından bu yana kentteki temizlik çalışmaları devam ediyor. Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'un talimatları doğrultusunda hareket eden Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, kentte ilk olarak pilot bölge seçilen Karşıyaka Mahallesinde kapı kapı dolaşarak çöp poşeti dağıtmaya başladı.

Bilgilendirici el broşürleri sayesinde, ev hanımlarının evsel atıklarını çöp toplama aracının geliş saatine yakın bir zamanda evlerinin önüne bırakması, çöplerin düzenli, rahat toplanabilmesi için poşetlere bırakılma alışkanlığı kazandırılmasıyla tertemiz bir Batmanın hedeflendiğine dikkat çekildi. Çöp poşeti dağıtımından dolayı duygularını dile getiren mahalle sakinlerinden Müzeyyen Aksoy, "Belediyenin başlatmış olduğu uygulamayı çok anlamlı buluyoruz. Herkes kendi evinin önünü temiz tutarsa tüm şehir temiz olur. Evsel atıklarımızı bizlere verilen poşetlere doldurup kapımızın önüne bırakacağız" dedi.

Bu proje ile çöp poşeti bırakılan mahalleler sürekli takip altında tutulacağı ve uygulamanın diğer mahallelerde de devam edeceği belirtildi.

(MŞY-MP-Y)



13.08.2017 16:14:54 TSI

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