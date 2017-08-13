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Batman Belediyesi kura ile 165 güvenlik elemanı alacak



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman Belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 165 güvenlik elemanının kura ile alınacağı duyuruldu.

Batman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Belediye Başkanlığına bağlı muhtelif birimlerde çalıştırılmak üzere hizmet alımı kura yöntemi ile 165 özel güvenlik personeli, ilgili firma tarafından alınacaktır. Bazı şahısların menfaat karşılığı personel alımı ile ilgili girişimlerine ve art niyetli şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir. İhale şartnamesinde belirlenen koşullara sahip kişiler belirlendikten sonra noter huzurunda ilgili firmaca kura ile belirlenecek olan bir tarihte personel alımı gerçekleştirilecektir" denildi.

(MŞY-MP-Y)



13.08.2017 16:15:50 TSI

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