YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kıtay çiftinin nikahını başkan kıydı, şahitleri milletvekilleri oldu

Kıtay çiftinin nikahını başkan kıydı, şahitleri milletvekilleri oldu



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Ziraat Odası'nın sevilen Başkanı Hasan Kıtay, Küçükköy'ün en güzel kızlarından Sehran Varol ile dillere destan bir düğünle evlendi.

Ayvalık'ta, Yeşil Hayat Kır Düğün Salonu'nda gerçekleşen düğünde; Kıtay ve Varol ailelerinin yanı sıra bölgenin tanınmış siyasetçi, bürokrat, işadamları ve zeytin üreticileri hazır bulundu.

Birbirlerine çok yakışan genç çiftin nikahını Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer kıyarken; çiftin nikah şahitliklerini ise; AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mahmut Poyrazlı, Ali Aydınlıoğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ve Altı Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yaptı.

Mutluluğa 'Evet' diyen çiftin nikâhını kıyan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, nikah cüzdanını geline vererek mutluluklar diledi.

Düğünde hazır bulunan; AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Cafer Aslan, Ak Parti Havran İlçe Başkanı Erdal Önder, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, AK Parti'nin Ayvalık ve Gömeç Belediye Meclis Üyeleri, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Atilla Alatepe, Ayvalık ve Gömeç de görev yapan daire amirleri, muhtarlar, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyeleriyle yaklaşık bin 500 kişi de genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Kuzey Ege'nin güçlü sesi Özgür Özgül ile İstanbul sahnelerinin tanınmış ismi Gülşah'ın birbirinden güzel şarkılarıyla saatlerce süren eğlenceli düğün gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Muhteşem düğünde; gelinin anne ve babası Mehmet ve Furiye Varol ile damadın annesi Nurhayat Kıtay'ın mutluluğu ise adeta gözlerinden okunuyordu.

Çiçeği burnunda Sehran ve Hasan Kıtay çifti düğünün ardından balayı için Yunanistan'ın Ege'deki adalarına gitti. Damat Hasan Kıtay'ın AK Parti Ayvalık İlçe Gençlik Kolları Başkanı olmasına karşın gelin Sehran Varol ve ailesinin de CHP'nin içinde etkin bir rol üstlenmesi nedeniyle düğün; AK Parti ile CHP'nin evliliği olarak yorumlandı

(SS)



13.08.2017 16:16:11 TSI

NNNN

