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Kırkağaç'a modern gasilhane kazandırılacak



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırkağaç'a yapılacak olan modern gasilhane için çalışmalar başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, il genelindeki mezarlıkların koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra gasilhane ihtiyacı olan bölgelerde de yoğun bir çalışma yürütüyor. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, il genelinde yapmış olduğu modern gasilhanelere bir yenisini daha eklemek için Kırkağaç'ta çalışma başlattı. İlçe Merkez Mezarlığı yanına yapılacak olan 300 metrekare büyüklüğündeki gasilhane için zemin tesviye çalışması başlatıldı. Yapılacak olan modern gasilhanenin çalışmalarını Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Kırkağaç'ta yapılacak olan modern gasilhane için Mehmet Yayla ve ailesi tarafından arsa bağışında bulunuldu. İlçeye hizmet verecek olan gasilhanenin yer tahsisinde bulunan Yayla ailesine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman teşekkürlerini iletti.

Yetkililerden çalışmanın son durumuyla ilgili bilgi alan Kırkağaç Koordinatörü Duman, gasilhane ihtiyacı olan Kırkağaç'ta yeni modern gasilhane inşaatına başladıklarını belirtti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çalışma yürüttüklerini aktaran Duman, "Kırkağaç'ta yeni gasilhane ihtiyacı vardı. Hızla burada inşaat çalışmalarına başladık. İnşaat tamamlandıktan sonra yeni gasilhane, 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verecek" diye konuştu.

(AY-Y)



13.08.2017 16:16:35 TSI

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