ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kilis'in hamamları, unutuluyor kullanımı

13 Ağustos 2017 Pazar, 16:16
Kilis'in hamamları, unutuluyor kullanımı
Kilis'in hamamları, unutuluyor kullanımı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, bulunan 5 tarihi hamamdan sadece 2 tanesi faaliyette bulunuyor.
Kilis'te bulunan tarihi Hoca, Hasanbey, Toğlu, Paşa ve Eski hamamlardan sadece 2'si bölge insanı ile turistlere hizmet vermeyi sürdürüyor. tarihi hamamlardan Hoca ve Hasanbey hamamların meraklılarını kapıları halen açık olurken, Toğlu ve Paşa hamamının ise kapılarına kilit vuruldu. Toğlu ve Paşa hamamları, restorasyon yapılacağı gerekçesiyle yıllar öncesinde kapatılmasına rağmen halen açılmadı. Tarihi Eski hamam ise lokanta olarak işletiliyor.
Kilis'te tarihi hamamların yanı sıra son dönemde yapılan "Muhtaroğlu Hamamı" da faaliyette bulunuyor.
(MAD-SD-Y)

13.08.2017 16:18:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Musabeyli Barajı yıl sonunda devreye girecek
YEREL

MUSABEYLİ BARAJI YIL SONUNDA DEVREYE GİRECEK
UMKE ekipleri görevi devretti
YEREL

UMKE EKİPLERİ GÖREVİ DEVRETTİ
Meslek Edindirme Merkezleri bayanların buluşma yeri oldu
YEREL

MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ BAYANLARIN BULUŞMA YERİ OLDU