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Kilis'in hamamları, unutuluyor kullanımı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, bulunan 5 tarihi hamamdan sadece 2 tanesi faaliyette bulunuyor.

Kilis'te bulunan tarihi Hoca, Hasanbey, Toğlu, Paşa ve Eski hamamlardan sadece 2'si bölge insanı ile turistlere hizmet vermeyi sürdürüyor. tarihi hamamlardan Hoca ve Hasanbey hamamların meraklılarını kapıları halen açık olurken, Toğlu ve Paşa hamamının ise kapılarına kilit vuruldu. Toğlu ve Paşa hamamları, restorasyon yapılacağı gerekçesiyle yıllar öncesinde kapatılmasına rağmen halen açılmadı. Tarihi Eski hamam ise lokanta olarak işletiliyor.

Kilis'te tarihi hamamların yanı sıra son dönemde yapılan "Muhtaroğlu Hamamı" da faaliyette bulunuyor.

(MAD-SD-Y)



13.08.2017 16:18:34 TSI

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