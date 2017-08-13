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Midyat'ta hayvan çiftliğinde yangın



(Fotoğraflı)



Bilal Bedir

MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.

Yangın, Midyat ilçesi Acırlı Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın, maddi hasara neden oldu. Çiftlik sahibi Bekir Şahin, "Bugün öğle saatlerinde yangın çıktı sabah saatlerinde indirdiğimiz yonca, saman, yem bilinmeyen sebeplerden dolayı öğleye doğru yangın çıktı. Çiftliğimizde maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangın büyümeden müdahale etti" dedi

İtfaiye Amiri Tekin Akkurt, "Öğle saatlerinde Acırlı Mahallesi büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın ihbarı aldık. Yangına müdahale edildi, yangın büyümeden kontrol altına alındı" diye konuştu.

(BB-MP-Y)



13.08.2017 16:23:36 TSI

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