YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa, bisiklet şehri olma yolunda

Manisa, bisiklet şehri olma yolunda



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel işbirliğiyle hayata geçirilen 41 kilometrelik bisiklet yolu projesinde, ilk etap çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

En çevreci toplu ulaşım aracı olarak bilinen bisikletin kentte yaygınlaşması için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel'in ortaklaşa çalışmaları sürüyor. Vestel City'de üretilen yerli malı LED'ler ile donatılmış olan bisiklet yolunda aydınlatmaları Manisalıların beğenisine sunuldu. Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel işbirliğiyle kente kazandırılan bisiklet yolu projesinin bir şehri baştan başa dolaşma özelliğiyle Türkiye'de bir ilk olduğunu vurguladı. Bisiklet yolunu günün 24 saatinde kullanıma uygun hale getirmeyi amaçladıklarını aktaran Gençoğlu, "Hedefimiz, bisiklet kullanımında Manisa'nın öncü illerden biri olması. Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda bu hedefe ulaşmak için koordineli bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

(AY-Y)



13.08.2017 16:25:06 TSI

NNNN

