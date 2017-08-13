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Koldere'de 5 kilometrelik asfalt çalışması



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Koldere ile Çavuşoğlu mahallesini birbirine bağlayan 5 kilometrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Koldere ile Çavuşoğlu mahallesini birbirine bağlayan 5 kilometrelik yolda başlattığı asfalt çalışması tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de yapımı neredeyse tamamlanmış olan yolda incelemelerde bulundu. Genç'e Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Serpil Çakır ve Büyükşehir Belediyesi şube müdürleri de eşlik etti. Koldere ile Çavuşoğlu Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik yolun ihtiyacı olduğunu söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Koldere ile Çavuşoğlu mahallelerini birbirine bağlayan 5 kilometrelik yoldaki çalışmalarımız artık tamamlandı diyebiliriz. Bu yol, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ne kadar istekli ve hızlı bir şekilde çalıştığının göstergesidir. Geçen hafta buraya geldiğimizde burası tozdan, çamurdan geçilmiyordu. Yapılan itirazlarla bizim önümüzü kesmeye çalıştılar. Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini hiç kimse durduramaz. Durdurmaları da mümkün değil. Kendi imkanlarımızla yapıyoruz. 1 hafta gibi sürede 5 kilometrelik yolun asfaltı döşendi. Artık burayı kullanan vatandaşlarımız tozdan çamurdan kurtuldu. Bu yol çiftçilerimiz için de önemli bir yoldur. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün Koldere ve Çavuşoğlu mahallelerine bayram armağanı oldu. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanımız ve personellerine de hızlı bir şekilde yolu tamamladıkları için teşekkür ediyorum. Hiçbir güç vatandaşımıza hizmet götürmemizi engelleyemeyecek. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir ise, "Geçen hafta biz buradaydık. Göz gözü görmüyordu. Vatandaşımızı mağdur etmeme adına ihalemiz tamamlanmamış olmasına rağmen kendi ekiplerimiz ile bu yolun çalışmasına geçen hafta itibariyle başladık. Biz de 1 haftalık bir süre içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla bu yolu tamamlama sözü verdik. Bugün itibariyle de sözümüzü tutmuş olduk. Bu yol tarımsal faaliyetler amaçlı da kullanıldığından, Koldereli vatandaşlarımız Manisa'ya giderken 10 kilometre gibi bir mesafe yollarını kısaltmış olacaklar. Emeği geçen personellerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

(AY-Y)



13.08.2017 16:28:54 TSI

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